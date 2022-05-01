Bıkmadınız Batı seviciliğinden! Berna Laçin bir dürüme tav oldu

Bir dürüm döner üzerinden Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri değerlendiren Berna Laçin, attığı son Tweet İle Türkiye’ye döneceğini duyurdu.

Berna Laçin sosyal medya hesabından Paris'te yediği bir dürüm dönerin fotoğrafını paylaşarak Türkiye'de satılan dönerle kıyasladı.

Berna Laçin paylaşımında "Dev boyutta bir döner dürüm bu ve içi yoğun döner dolu.5 Euro. Asgari ücret oranına göre bizim için 12.5 liraya denk geliyor. Üstelik Paris’in en lüks bölgesinde ve gayet düzgün bir mekanda oturarak. Bizde mümkün değil. Taksimde yarım ekmeğe yarım porsiyonun revaçta olması ne acı!" ifadelerini kullandı.