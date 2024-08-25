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Gündem Bıkmadılar bu tiyatrodan! Özgür Özel'in çiftçisi bakın kim çıktı
Gündem

Bıkmadılar bu tiyatrodan! Özgür Özel'in çiftçisi bakın kim çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-25 11:21:00 -
Bıkmadılar bu tiyatrodan! Özgür Özel'in çiftçisi bakın kim çıktı

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önünü kesip çiftçilerin derdini anlatan kadın” diye servis edilen vatandaşın, CHP’li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Partisi tarafından Gaziantep'te düzenlenen fıstık mitingine katıldı.

Gaziantep Havalimanı'nda inen Özel yolda durarak fıstık bahçelerindeki üreticilerle konuştu.

Bu sırada önü traktörlü bazı kişiler tarafından kesilen Özel aracından inerek bu kişilerle konuştu.

Özel'in konuşmasını buradaki eylemi ise CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğan'ın paylaştığı fotoğraflarda Özel ile tokalaşıp konuşan kadının Ali doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda eleştirel yorum yapıldı.
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Kaynak: Sabah

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Yorumlar

paçoz tiyatrocular

bunların alayı tiyatrocuda nedense alayı amatör paçoz

Toshiba

Demek ki bunlar geçmişte uyguladıkları , berbat, ellerine yüzlerine bulaştırdıkları tiyatro sahnelemekten vazgeçmeyecekler.
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