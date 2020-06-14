Bijonu gevşemiş, tehdit savurmuştu! Barış Atay'dan dikkat çeken hareket

TİP Milletvekili Komünist Barış Atay, Hatay’da partilerine ait aracın hareket halinde iken yerinden çıkan bijonlarının kasıtlı olarak gevşetildiğini iddia etti.

5 bijonunun da gevşetilmiş olduğunu iddia eden Barış Atay, tehdit savurarak sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Antakya’da ve bölgede Partimizin faaliyetlerinde kullandığımız araç. Yolda giderken, 2 bijon yerinden çıktı. Servis, 5 bijonun da gevşetilmiş olduğunu belirtti. Bu müdahalenin, tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz. O yüzden uyarıyoruz! Sorumlusunu ya siz bulursunuz ya da biz!"

Valilikten flaş açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, emniyete bir başvuru yapılmadığını, Atay'ın da kimseden şikayetçi olmadığını duyurdu.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün sosyal medya hesabı üzerinden Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu 'Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği yönünde' bir paylaşımda bulunmuştur.

Konuyla ilgili olaran ne Valiliğimize ne de kolluk kuvvetlerimize bu yönde herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Olayın sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilmesinin ardından ilgililerle yapılan telefon görüşmesinde ise konuyla ilgili herhangi bir şikayetlerinin olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Buna rağmen konu kolluk kuvvetlerimiz tarafından her yönüyle araştırılmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."