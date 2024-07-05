"Biji Portekiz" diyemediler ama, Merih'in yaptığı Bozkurt işareti üzerinden saldırdılar da saldırdılar! Sevinemezler, zorlamayın

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, millilerimizin Avusturya karşısındaki galibiyetini coşkuyla anlattı. Bazı kesimlerin Merih'in yaptığı Bozkurt işaretine sert tepki gösterdiğini belirten Güler, UEFA'nın bu işaret nedeniyle soruşturma açmasını eleştirdi. Güler, millilerin sevinçlerine gölge düşürülmeye çalışıldığını vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Millilerimizin Avusturya karşısındaki galibiyetine milletçe çok sevindik. Her zaman olduğu gibi sevinemeyenler de vardı. Açık söyleyeyim kahroldular. Gelin görün ki birçoğu, PKK sevici Ferhat Encü kadar cesur davranıp 'Biji Portekiz' diyemedi!

Ya ne dediler? Merih'in yaptığı Bozkurt işareti üzerinden saldırdılar da saldırdılar.

Bozkurt işaretine nasıl da bozuldular! Irkçılıkla, faşizmle suçladılar. Yahu ne utanmaz adamsınız! Daha bir gün önce Suriyelilere yaptıklarınız, dedikleriniz ortada!

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Almanlar da çılgına döndü. Neymiş? Irkçılıkmış! Kabul edilemezmiş! UEFA gereğini yapmalıymış!

UEFA soruşturma açmış!

Avusturyalılar zaten üç-beş yıl önce Bozkurt işaretini ülkelerinde yasaklamışlardı.

Irkçılık, faşizm, çok tehlikeli öyle mi?

Bir deyiverin hele! Naziler milyonlarca insanı katlederken, gaz odalarında ölüme gönderirken bu işareti mi yapıyorlardı?

Ya Sırplar?

On binlerce Bosnalıyı katlederken Bozkurt işareti mi yapıyorlardı?

Amerikalılar Irak'ta milyonlarca insanı katletti!

Fransızlar, Almanlar, İngilizler, Belçikalılar ve dahası Afrika'da milyonlarca insanı hunharca öldürdüler...

Amerika kıtasını keşfedenler delikli boruyla Kızılderilileri katlederken... Çiçek virüslü battaniyeler dağıtıp ölümlerine sebep olurken...

Bozkurt işareti mi yapıyorlardı?

Yahu şu an Gazze'de on binlerce çocuk, kadın katledilirken katil İsrail askerleri Bozkurt işareti mi yapıyor?

Dert başka!

Bu milletin tüm değerleriyle, inançlarıyla, kutsallarıyla, bayrağıyla, vatanıyla, örfüyle, adetiyle sorunları var.

Bu milleti Anadolu coğrafyasından söküp atmak istiyorlar.

İçeride de uzantıları var.

Hasılı takmayın kafanıza. Millilerin bu millete yaşattığı sevinci paylaşamayanlar tabii ki olacak. Ne diye boşuna 'siz de sevinin' diyorsunuz.

Sevinemezler, zorlamayın. Zaten gerek de yok.

Bizim çocuklar kazandı çünkü!"