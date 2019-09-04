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Bigadiç’te düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yılını kutlandı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 87’nci yıldönümü törenlerle kutlandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:23
Bigadiç’te düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yılını kutlandı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 87’nci yıldönümü törenlerle kutlandı. Hükümet binası önünde gerçekleştirilen kurtuluş etkinliklerinde Kaymakam Ercan Çiçek ile Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu vatandaşların bayramını kutladı. Bigadiç’in temsili kurtuluşunun canlandırıldığı törenlerde daha sonra halk oyunları gösterileri yapıldı. Törenler 4 Eylül Kurtuluş Yağlı Pehlivan Güreşleri ile sona erdi.


Bigadiç’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü nedeniyle Işıklar Çayırı’nda düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri büyük ilgiyle izlendi. Birçok boyda pehlivanlar şampiyonluk için güreşirken, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Türk milletinin özünde olan yağlı pehlivan güreşlerini gelecek nesillere taşımak istediklerini vurguladı.


Şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz


Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ilçenin kurtuluşu ile ilgili düzenlenen program hakkında yaptığı açıklamada, “Bigadiç’imizin 97’nci kurtuluş yıldönümünü kutluyoruz. Rabbim bir daha bu memlekete işgal göstermesin ki kurtuluşları da yaşamayalım. Bize bu günleri yaşatan, bu ülkeyi ayakta tutan, istikbalimize vesile olan şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Kendilerinden Allah bin defa razı olsun diyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar. Biz toplu sünnet şöleni, onun akşam mevlidini yaptık. Bugün de sabah kurtuluşumuzu ve şu anda dayağlı pehlivan güreşlerimizi icra ediyoruz. Tabi bu güreş bizim ata sporumuz. Binlerce yıldır bizim milletimiz bu sporu yaşamış ve yaşatmış. Biz de bunu bizden sonraki nesillere en güzel şekilde ulaştırmak için Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber halkımızın hizmetindeyiz. Çünkü halkımız güreşi çok seviyor, atçılığı çok seviyor, okçuluğu çok seviyor. Türk milletinin bunlar kanında var, genlerinde var. Bizde bu adetimizi, bu örfümüzü ilelebet yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.


Bigadiç’teki Yağlı Pehlivan Güreşlerinde tüm boylarda çok sayıda pehlivan kol bağlayarak güreş tuttu. Kurtuluş etkinliklerine Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu’nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar kapsamında protokol üyeleri BALMEK Kursu dönem sonu sergisi ile Bigadiç Kuvayi Milliye Müzesi gezildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:23
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