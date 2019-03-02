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Biga'da 24 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde durdurulan bir araçta, Orta Afrika uyruklu 10, Afganistan uyruklu 7, Kongo uyruklu 5, Tongo uyruklu 2 kaçak olmak üzere 24 kaçak göçmen yakalandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:43
Biga'da 24 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir minibüste  24 kaçak göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı geçişlere karşı mücadele kapsamında, dün saat 01.30 sıralarında kapalı kasa bir minibüsü durdurdu. Araç içinde yapılan kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak üzere Ayvacık'a gitme hazırlığında olan Orta Afrika uyruklu 10, Afganistan uyruklu 7, Kongo uyruklu 5, Tongo uyruklu 2 kaçak olmak üzere 24 kaçak göçmen yakalandı. Kapalı kasa araca öncülük eden iki araç içinde ise insan kaçakçılığı şüpheliler F.E., C.E. M.E. ve A.P. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ele geçirilen 24 can yeleğine el konuldu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda şüpheliler, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:43
  1. Çanakkale
  2. Biga
  3. kaçak göçmen operasyonu

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