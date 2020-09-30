BİFO & Vikingur Olafsson konseri müzikseverlerle buluştu
İSTANBUL (AA) - Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) & Vikingur Olafsson konseri "48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında çevrim içi olarak yayınlandı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival bünyesindeki konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla "online.iksv.org/muzik" adresinde yayınlandı.
Mozart ve Schubert'in yapıtlarından oluşan 1 saat 10 dakikalık programın kaydı, müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Ağustos ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, piyanist Vikingur Olafsson'a eşlik etmişti.