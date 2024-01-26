Biden'ın Türkiye hamlesi dünya gündeminde: Güç yarışında gösterisi! Satın alma sürecine yakında başlıyor!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Başkanı Biden’in Türkiye’ye F-16 satışına onay verilmesi için Kongreye yazdığı tavsiye mektubu ile ilgili şunları söyledi:

“F-16 tedariki konusunda; Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın Acil Harekât İhtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 Tedariki ve 79 uçağa Viper Modernizasyonu için İstek Mektupları (Letter of Request-LOR) ilk olarak 30 Eylül 2021’de, ABD Savunma İşbirliği Ofisi (ODC-T)’ne iletilmiştir.

Hâlihazırda her iki projenin Teklif ve Kabul Mektupları için resmî Kongre Onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir.

ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

İlk F-16 Blok 70 ne zaman Türkiye’ye gelir?

Öte yandan Reuters’ın iddiasına göre; Türkiye’ye yönelik onaylanması beklenen F-16 Blok 70 satışının toplam tutarı, yaklaşık 20 milyar dolar bandında. Satış, yeni F-16’lara ve modernizasyon kitlerine ilaveten çok sayıda mühimmatı, füzeleri, podları ve yedek parçaları da içeriyor.

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Satışın onaylanması durumunda Türkiye’ye ilk F-16 Blok 70 savaş uçağının, normal akışa göre en az 3 sene sonra teslim edileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık olarak mevcut Türk F-16’larının Blok 70 seviyesine modernizasyonunun ise çok daha kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı değerlendiriliyor.