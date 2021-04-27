  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Biden'ın 'soykırım' küstahlığına karşı Türkiye'den bomba hamle gelebilir!
Gündem

Biden'ın 'soykırım' küstahlığına karşı Türkiye'den bomba hamle gelebilir!

Bloomberg'de yer alan bir iddiaya göre ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" skandalı karşı Türkiye, terör örgütü PYD'ye operasyon düzenleyebilir.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 11:21:00 - 2021-04-27 11:21:39
Biden'ın 'soykırım' küstahlığına karşı Türkiye'den bomba hamle gelebilir!

Bloomberg'de yer alan bir haberde Türkiye'nin ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" çıkışına karşı PYD'ye operasyon düzenleyebileceği ifade edildi.

Üst düzey bir yetkiliye dayandırılan habere göre Türkiye ayrıca; 1980'de ABD ile imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasını dondurabilir.

İş birliği anlaşması dondurulabilir

Savunma iş birliğinin merkezinde yer alan pakt, hem Türkiye'ye hem de ABD'ye güvenlik yardımı sağlayarak istihbarat paylaşımına, ortak tatbikatlara ve ABD'nin Türk hava üslerine erişimini artırmaya olanak tanıyor.

Misilleme seçenekleri masada

Bloomberg'e konuşan yetkili; Türkiye'nin Biden'ın açıklamalarından PYD'ye karşı bir operasyon başlatabileceğini ve misilleme seçeneklerinin masada olduğunu söyledi.

Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasına sert tepki gösterdi.

Biden'ın açıklamalarını mesnetsiz ve hakikate aykırı olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkartılması, bu işin erbabına, tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil" ifadelerini kullandı.

Kendisinin belgelerle konuştuğunu vurgulayan Erdoğan, "Buyurun arşivlerimizi açalım tarihçiler baksın. Hodri meydan diyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih sm

Birakin laga lugayi. Reyis dut yemiş bülbüle dönmüş. Eyy amerikalari duyamıyoruz. Neden acaba, Mal varlığı olmasın?
  • Yanıtla

Fevzi

Hikaye. Bir şey yapacak adam dün yapardı. Haziran'da Biden ile görüşecekmiş de ona göre tavır alacaklarmış. Dırı vırı yani
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Medya

"Rahmi Özkan öldü" iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programın yorumcularından biri olan avukat Rahmi Özkan, en son 20 Nisan gününde programa katıldı. Rahmi Özkan’ı pro..
Milyonlarca memurun uzaktan çalışma detayları belli oldu
Gündem

Milyonlarca memurun uzaktan çalışma detayları belli oldu

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Milyonlarca kamu çalışanın da çalışma şekli belli old..
İtalyan profesörden çarpıcı açıklama: Türkiye başkalarının yapmak isteyip yapamadıklarını yapıyor
Gündem

İtalyan profesörden çarpıcı açıklama: Türkiye başkalarının yapmak isteyip yapamadıklarını yapıyor

Türkiye ve Somali arasındaki güçlü işbirliğine değinen İtalyan Profesör Nicola, "Türkiye başkalarının yapmak isteyip yapamadığını yapıyor" d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay