Biden'ın seçilmesinin ardından Türkiye'ye ilk tehdit! "Erdoğan hükümetine..."

ABD'nin yeni başkanı Biden'ın diplomasi danışmanı Michael Carpenter, 'Türkiye'yi köşeye sıkıştırma arayışında olmadıklarını' söyledi.

Biden başkanlığı döneminde AB ile ABD arasındaki ilişkilerin nasıl olacağının değerlendirildiği video konferansa katılan Michael Carpenter, 'Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ya da yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında olmadıklarını' ifade etti.

S-400 tehdidi

ABD'de kişiler değişse de değişmeyen tek şey Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırlar... ABD ile Türkiye'inin önünde en acil şekilde çözülmesi gereken konuların bulunduğunu belirten Carpenter, 'S-400 meselesinde olduğu gibi çıkış yolları aranmalı. Türkiye'nin şu an izlediği politika devam ederse bunun Erdoğan hükümetine negatif sonuçları olacaktır.' ifadelerini kullandı.