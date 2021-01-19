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Dünya Biden’ın seçilmesi sonrası ABD'de silah satışları patladı
Dünya

Biden’ın seçilmesi sonrası ABD'de silah satışları patladı

Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından ülkede silah satışları patladı. Silah satışı yapan birçok mağazada tabancalar ve yarı otomatik silahlar tükendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 17:40:00 -
Biden’ın seçilmesi sonrası ABD'de silah satışları patladı

Göreve başlayacak Biden yönetimi, seçim sürecinde silah kontrolü konusunda daha sıkı önlemler alacağını vaat etmişti. Bu vaat, saldırı silahlarının yasaklanmasını, silahlara dair özgeçmiş kontrolünü ilgilendiren yasal boşlukların kapatılmasını, silah stokçuluğunu sınırlandırmayı ve ateşli silahların internet üzerinden satışına son vermeyi içeriyor.

Seçimin ardından ülkede ateşli silah satışları patladı. Glock marka tabancalar ve yarı otomatik silahlar raflardan kapış kapış alınıyor ve hatta bazı mağazalarda tükenmiş durumda.

Kaliforniya'daki bir silah mağazasının müdürü Danielle Jaymes, bu duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok sayıda AR satıyoruz. AR'ları duvarda tutamıyorum gerçekten. Birçok kişi, seçilmiş başkanımız ve seçilmiş başkan yardımcımızın bahsettiğini duyduğumuz saldırı silahı yasağı karşısında endişe duyuyor" dedi.

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