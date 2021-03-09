Biden'ın reklam için kullandığı köpek Beyaz Saray çalışanını yaraladı
ABD Başkanı Joe Biden'ın sempatik görünmek için sürekli kamera karşısında tuttuğu köpeği, bir Beyaz Saray çalışanını ısırarak yaraladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2018'de sahiplendiği Major adlı köpek, Beyaz Saray'da ortalığı birbirine kattı. 3 yaşındaki köpeğin, Beyaz Saray'da görevli personele agresif tavırlar sergileyerek havladığı belirtildi.
Köpeğin, güvenlik ekibinden bir kişiyi ısırdığı kaydedildi.
Yaşananlar üzerine Major'ın yanı sıra Champ adlı köpek de Biden'ın memleketi Delaware'e gönderildi.
Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.