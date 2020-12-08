  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden'ın planı devreye girerse piyasalar altüst olacak
Dünya

Biden'ın planı devreye girerse piyasalar altüst olacak

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 2021 yılında olası bir vergi artırımı kararı alması durumunda piyasaların altüst olabileceği konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:07:00 -
Biden'ın planı devreye girerse piyasalar altüst olacak

ABD Başkanlığına seçilen Biden'ın yeni yılda vergi artırıma gidip gitmeme durumu analiz edilmeye başladı. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kudlow'a göre, Biden'ın olası bir vergi artırımı kararı alması durumunda piyasalar için büyük bir endişe oluşacak.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, Joe Biden'in ocak ayında göreve geldikten sonra büyük bir vergi artırıma gitmesi potansiyeli olduğunu söyledi. Kudlow, söz konusu kararın alınması halinde, piyasalar ve kendisi için "büyük bir endişe" oluşacağını vurguladı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Kudlow aynı zamanda, yapılacak bölme bir artırımın piyasalarda ağır hasara yol açacağını savundu. Larry Kudlow, Washington Post'a verdiği demeçte Biden'in Hazine Bakanı olarak Janet Yellen'i seçmesini "iyi bir seçim" olarak değerlendirdi.

Kudlow, Yellen'in gelecek yıl Biden'e bir vergi artırımı yapmamasını söyleyeceğine, hemen yapılacak bir vergi artırımına karşı çıkacağına inandığını da belirtti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli
Gündem

HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli

İstanbul Sözleşmesi'nin aile kurumuna zarar verdiğini belirten HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "İstanbul Sözleşmesine atılan imza geri ..
Melikşah'dan sonra kim sultan oldu? Melikşah'ın yerine kim geçti?
Tarih

Melikşah'dan sonra kim sultan oldu? Melikşah'ın yerine kim geçti?

Melikşah'tan sonra tahta kim geçti? Uyanış Büyük Selçuklu'da Melikşah'ın hangi oğlu tahta geçti? Melikşah ya da Büyük Selçuklu tarihindeki t..
EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri
Eğitim

EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri

TRT EBA TV ilkokul canlı ders programı, EBA TV ilkokul canlı ders saatleri milyonlarca 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri tarafından merak edi..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay