  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden'ın oğluna vergi soruşturması açıldı
Dünya

Biden'ın oğluna vergi soruşturması açıldı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergileri nedeniyle soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 02:43:00 -
Biden'ın oğluna vergi soruşturması açıldı

Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, yaptığı yazılı açıklamada, vergilerinin soruşturma altında olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın Delaware eyaletinde federal savcılar tarafından yürütüldüğünü belirten Hunter Biden, ''Dün ilk kez Adalet Bakanlığının Delaware'deki ofisinin avukatımı bilgilendirdiğini ve vergilerim hakkında soruşturma yürütüldüğünü öğrendim.'' ifadesini kullandı.

Hunter Biden, tarafsız bir soruşturmanın vergi işlerini ''yasal ve gereğine uygun şekilde'' hallettiği sonucuna ulaşacağından emin olduğunu belirtti.

Biden'ın geçiş ekibi ise soruşturmaya ilişkin, ''Joe Biden'ın oğluyla gurur duyduğu'' açıklamasını yaptı.

Hunter Biden, seçim sürecinde sık sık Cumhuriyetçilerin hedefi haline gelmiş, Joe Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık
Gündem

İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da Ermeni işgalinden kurtarılan topraklarda imar çalışmaları için Türkiye’den şirketl..
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

Son dakika bilgisine göre, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi...
Botsuz Namaz kıldırmayan Komutan: Askerler komutanı değil İmamı dinledi
Gündem

Botsuz Namaz kıldırmayan Komutan: Askerler komutanı değil İmamı dinledi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, TSK'da Din İşleri Subayı kadrosu açılmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay