Biden’ın not kağıdında Türkiye ayrıntısı! Bakın ne yazıyor

NATO Zirvesi öncesi İngiltere Başbakanıyla görüşen ABD Başkanı Biden’ın not kağıdındaki Türkiye ayrıntısı gözlerden kaçmadı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, dün ABD Başkanı Joe Biden’ı, NATO Liderleri Zirvesi’nden önce Londra’da ağırladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Biden’ın daha önce olduğu gibi not kartlarına başvurduğu görüldü. Ancak Biden, basın mensuplarının karşısında olduğu bir fotoğrafçı, Biden'ın bir not kartını tuttuğunu fark etti ve yazılanların fotoğrafını çekmeyi başardı.

Fotoğrafçıların çektiği karelerde Biden'ın not kartında 'NATO' kelimesinin büyük harflerle yazılmış ve altı çizildiği görülürken, 1. madde olarak Ukrayna yazdığı dikkat çekti. İkinci sırada ise Türkiye'nin adının yer aldığı, alt başlıklarda da F-16 ve İsveç yazdığı fark edildi.

Geçen ay açıklanan yeni ABD-İngiltere ekonomik anlaşmasına atıfta bulunan 'Atlantik Deklarasyonu' ve yapay zekâ da görüşmenin 3. gündem maddesi olarak dikkat çekti.

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YAPACAKLARINI NOT KAĞIDINA YAZIYOR

Alzheimer olduğu iddiaları gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz yıl da kendisi için hazırlanan hatırlatma kartını yanlışlıkla basın mensuplarına göstermişti.

Basın mensuplarının çektiği karelerde kartta "SEN Roosevelt Toplantı Salonu’na gireceksin ve merhaba diyeceksin, SEN kısa bir konuşma yapacaksın, SEN teşekkür edeceksin, SEN kürsüden inip salondan çıkacaksın" yazıldığı görülmüştü.