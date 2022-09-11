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Dünya Biden'ın maymun çiçeği ekibine atadığı doktor satanist çıktı!
Dünya

Biden'ın maymun çiçeği ekibine atadığı doktor satanist çıktı!

ABD Başkanı Joe Biden’ın maymun çiçeği salgını ekibine ikinci başkan olarak atadığı Yunan asıllı Dr. Demetre Daskalakis’in satanist olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 07:57:00 - 2022-09-11 08:09:57
Biden'ın maymun çiçeği ekibine atadığı doktor satanist çıktı!

ABD’de maymun çiçeği salgınına karşı Beyaz Saray yönetimi yeni bir ekip kurdu.

Ekibin sözcüsü ve ikinci müdürü olarak, Yunan asıllı Dr. Demetre Daskalakis atandı.

Dr Demetre Daskalakis’in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Dr. Demetre Daskalakis, açıkça satanist olduğunu dile getirdi ve satanizm sembollerini şahsi Instagram hesabında yayınladı.

Daha önce dergilere verdiği röportajlarda da satanizm övgüsü dikkat çeken Dr. Demetre Daskalakis, ABD’de tartışma konusu oldu.

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