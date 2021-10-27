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Dünya Biden'ın kriz çıkarmaya gelen adamı bakın hangi cemaatten?
Dünya

Biden'ın kriz çıkarmaya gelen adamı bakın hangi cemaatten?

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine adadığı Arizona doğumlu Jeff Flake'in hayatı merak konusu oldu. Türkiye'nin istemediği Flake'in hayatı ise büyük dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 02:29:00 -
Biden'ın kriz çıkarmaya gelen adamı bakın hangi cemaatten?

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı.

Arizona'da doğan Jeff Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı.

Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yapan Flake, 2001-2003 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu. Flake, görevdeki Jon Kyl'in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona'yı yendi. Flake, 2013'te bir göçmenlik reformu yasasını Senato'dan geçiren iki partili ABD senatörlerinden biriydi.

Flake, dönemin Başkan Donald Trump'ı açıkça eleştirmesiyle de bilindi, ancak genellikle Trump'ın pozisyonlarına uygun olarak oy kullandı. Flake'in Senato'daki görevi 2019 yılında sona erdi.

Mormon cemaatinden

58 yaşındaki Flake'in uzun zamandır diplomatik bir göreve getirileceği söylentileri dolaşıyordu, ancak bu görevlendirmenin geçmişte aktif olduğu Afrika'da bir ülkeye yapılması bekleniyordu.

Flake senatörlüğü döneminde (Ocak 2013- Ocak 2019), Afrika ile ilgili konularda aktifti ve geçmişte de Güney Afrika ve Zimbabve'de Mormon misyoner olarak görev yapmıştı.

Mormonluk kavramı, Joseph Smith, Jr. tarafından 1830'da ortaya çıkan İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi ve Brigham Young ile günümüze kadar da devam eden bir dini yorumun, geleneksel ve kültürel unsurlarını içeriyor.

Utah merkezli bir tarikat olan Mormonlar (Tanrı)’nın kendilerine vaat edilmiş toprakları üzerinde bir ülke inşa etmeyi amaçlıyor. Kapalı ailelerde çok çocuklu bir şekilde yaşayan bu kilisiye mensup tarikat üyeleri genellikle katı görüşlü olmalarıyla biliniyor.

Haziran 2006'da yayınlanan Mormonluk ve Mormon Kilisesi Üzerine Bir Araştırma adlı makalede belirtilen veriye göre Türkiye'de 850 Mormon yaşıyor. Hem Mormon olup ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler için ve hem de kiliseyi tanımak isteyenler için İstanbul ve Ankara'da “meetinghouse” adı verilen toplantı evleri var.

Aynı zamanda da, Adana'daki İncirlik Hava Üssünde bulunan bir şapelde de, Mormon inancına sahip Amerikan askerlerine de dini hizmet verilmektedir. Kilisenin İzmir ve Gaziantep'te de şubeleri bulunuyor.

Tam bir Türkiye karşıtı

Öte yandan Flake Türkiye karşıtı açıklamalarıyla da daha önce tartışmaların odağındaydı.

Senatörken 1915 olayları için 'soykırım değildir' diyen Flake, bu kez 1915 olaylarını ise 'soykırım' olarak tanıdığını söyledi. Türkiye'nin gelecekte Rus silahları satın alması halinde, hâlihazırda uygulamada olan CAATSA yaptırımlarına ek olarak yeni yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtmişti.

ABD’nin yeni büyükelçisi ayrıca, "Türkiye'nin bölgedeki saldırgan eylemleri ve Erdoğan rejiminin kendi halkına karşı uyguladığı baskıcı taktikler göz önüne alındığında, Türkiye'yi sorumlu tutmaktan çekinmeyecek bir büyükelçiye ihtiyacımız var. Erdoğan'ın baskısı bir demokrasiye yakışmıyor ve bir NATO müttefikine yakışmıyor. Demokrasiler gazetecileri hapse atmaz, akademisyenleri yıldırmaz ve din özgürlüğünü ihlal etmez. Kadınlara yönelik şiddeti durdurma taahhütlerinden caymaz ve siyasi muhaliflerini hapse atmaz" demişti.

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