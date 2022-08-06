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Dünya Biden'ın koronavirüs test sonucu açıklandı
Dünya

Biden'ın koronavirüs test sonucu açıklandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 21:19:00 -
Biden'ın koronavirüs test sonucu açıklandı

Doktoru Kevin O'Connor'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye gönderdiği mektupta, Joe Biden’ın testinin negatif çıktığı ve kendini çok iyi hissettiği kaydedildi.

Mektupta, “İhtiyaten tedbirli olmak için, ikinci testi negatif çıkana kadar Başkan sıkı izolasyon önlemlerine devam edecek.” ifadesi paylaşıldı.

Kovid-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkan Biden, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif çıkması üzerine 27 Temmuz’da işinin başına dönmüştü.

Doktor O'Connor, Kovid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret ederek, Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktarmıştı. 30 Temmuz’da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmıştı.

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