Biden'ın el bastığı İncil'de dikkat çeken ayrıntı

Joe Biden'ın üzerine el bastığı İncil, 1893'ten bu yana Biden Ailesi'nin mülkiyetinde bulunuyor. Biden bu İncil'e 2009-2013 yıllarında başkan yardımcılığı için yemin ettiği törende de el basmıştı.

Aynı İncil, Biden'ın Delaware Senatörü seçildiği her seçimin ardından da kullanıldı.

Bidenın el bastığı İncille ilgili çarpıcı detay

12.5 santimetre kalınlığındaki İncil'in üzerinde Keltlere özgü, merkezinde daire bulunan haç bulunuyor.

Kelt Haçı nedir?

Halka ile birleştirilmiş haçların Hristiyanlık öncesinden gelen birçok türü bulunur. Sıklıkla güneş haçı olarak adlandırılan bu tür haçlara pagan Kuzeybatı Avrupa'da (İskandinav mitolojisi'nde tanrı Odin'in sembolüdür.) veya Pireneler ve İber Yarımadası'nda rastlanabilir. Ancak Hristiyan haçı ile ortak bir köken ya da bağlantıya dair bir kanıt yoktur. Günümüzdeki keltlerce güçlü tanrıça Bridgit ile bağdaştırılır. Ayrıca Kelt'lerin doğaüstücülüğe büyük bir katkısı olan tarot kartlarında, Kelt Hacı Açılımı bulunur. Bunun yanında eski Mısır'da bu sembolün sonsuzluk olarak kabul edildiği bilinmektedir.