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Gündem Biden'ın davetini kabul etti! Erdoğan dünyaya seslenecek
Gündem

Biden'ın davetini kabul etti! Erdoğan dünyaya seslenecek

ABD'nin çiçeği burnunda Başkanı Joe Biden'ın 26 Mart'ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği'ne gönderdiği davet üzerine ABD'nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılacak İklim Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 06:53:00 -
Biden'ın davetini kabul etti! Erdoğan dünyaya seslenecek

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirvede önümüzdeki 10 yıl içinde karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanılacağı ifade edildi.

Zirvenin ana amacı

Açıklamada, "Zirvenin ana amacı dünyanın büyük ekonomilerini özellikle de dünyadaki emisyonun yüzde 80'ini yapan ve gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80'ine sahip Büyük Ekonomiler İklim ve Enerji Forumu üyelerini yıllık küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceye indirme hedefine ulaşma konusunda teşvik etmektir." ifadesine yer verildi.

40 ülke lideri katılacak

Zirveye, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un da aralarında bulunduğu 40 ülke lideri katılacak.

Başkan Erdoğan sabahki ilk oturumda konuşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sabahki ilk oturumda konuşacağı zirvenin açılışını ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris yapacak.

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