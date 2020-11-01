Biden’in danışmanından ilginç açıklama: Türkiye'ye bir konuda destek vereceğiz

Washington’daki çevreler Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın seçimleri kazanması halinde ABD’nin Suriye politikası hakkında ülkenin kuzeydoğusundaki sahada bulunan bazı askeri güçleri koruyacağını öngörüyor.

Kaynaklar, “Biden’ın Uluslararası toplumla daha fazla etkileşim halinde olmasını ve bireysel kararlar almak yerine ortak görüşlere yönelmesini” bekliyor.

Demokrat adayın seçim kampanyasının danışmanlarından biri bazı Suriyelilere Biden’ın başa geçtiği takdirde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e siyasi reform olmadan Suriye’nin yeniden inşa edilmesine ABD’nin (ya da Avrupa’nın) destek vermesinin mümkün olmadığını ve reformun başlıca insani ve hesap verebilirlik konularında anlamlı ve güvenilir bir adım olması gerektiğini açıklayacağını” söyledi. Danışman “ABD’nin Suriye rejimine ve Rusya dahil olmak üzere rejim ile ilişkisi bulunan taraflara uyguladığı yaptırımları devam ettirirken tutukluların serbest bırakılması gerektiğini” vurguladı.

ABD’deki bazı Suriyeli azınlıklara röportaj veren danışman “ABD diplomatik teması, dünya başkentleri ve Birleşmiş Milletler’de (BM), Esed’i Batı düşmanlığının kurbanı olarak göstermeye çalışan ve dünyayı yakıp yıktığı ülkeyi yeniden inşa etmek için ikna etmeye çalışan Rus propagandası ile bir kez daha karşı karşıya kalacak. Biden yönetimi, ABD liderliğinin tansiyonu düşürme politikalarını ve siyasi süreci desteklemesini tekrar öne çıkarmak için diplomatik teması kullanacak” dedi.

Biden Türkiye’yi destekleyecek

Şarku’l Avsat’ın ayrıntılarını paylaştığı röportajda danışman “Joe Biden, Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri varlığını koruyacak çünkü askeri varlık Rusya ve rejimin hava saldırıları için caydırıcı olduğunu kanıtladı. Aynı zamanda İdlib’de şu anda yaklaşık üç milyon insanı Suriye ve Rusya saldırılarından koruyan Türkiye’nin operasyonlarını desteklemenin yollarını arayacak. Şu an Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakırsak İdlib’de yürüttükleri operasyonların Suriyelilerin hayatlarının korunmasına etkisi olduğunun farkındayız ve bunun için birlikte çalışacağız” dedi.

ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulması ile ilgili yorum yapan danışman “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi altındaki demokrasisine ve aynı şekilde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müttefiki olarak Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ve F-35’lerin Türkiye’ye satılmasını imkansız hale getirmesine ilişkin endişeleri gideremeyiz. Bununla birlikte Rusya ve Çin gibi NATO’nun zarar görmesini isteyen güçlerin yararına olacak şekilde ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulmasına da izin veremeyiz” dedi.