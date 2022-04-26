Biden’ın çocuklarına vekillik de vatandaşlık da fazla

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Türkiye’de muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştireceğiz diyen ABD Başkanı Biden’ın 24 Nisan olaylarıyla ilgili “Ermeni soykırımı” sözlerine Zillet İttifakı’nın hiçbir kurmayı tepki göstermedi. Bölücü HDP’nin Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan’ın Milletin Meclisi’nde verdiği “soykırım” teklifine ise CHP’den kısmi destek, İP’ten ürkek kınama geldi. HDP’nin gizli ittifak uzantısı olan CHP’nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz” diyerek Garo’ya arka çıktı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak “Tarihçi kendi işini, siyasetçi kendi işini yapsın” demekle yetindi. Sözde milliyetçi Akşener ise ne HDP, ne de Paylan’ın ismini veremeden “Hadsizliği kınıyorum” diyebildi.

Nutuk'lu cevap

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, şunları söyledi: “Biden ilk seçildiği ana kadar giden süreçte Zillet ittifakını destekleyerek Erdoğan’ı indireceklerini alenen beyan etmiştir. Aldıkları desteklerden dolayı Biden’a ses çıkaramayan Zillet, PKK’nın siyasi kolu HDP’nin sözde milletvekili Garo Paylan’ın ‘Ermeni soykırımı vardır ve tanınsın’ şeklindeki önergesine de ses çıkaramamıştır. Mustafa Kemal’in askeri olduğunu iddia edenlere Nutuk kitabının 348 ve 349. sayfalarında Ermeni soykırımının olmadığının, var olduğunu iddia edenlerin de sert dille eleştirildiğini göreceklerdir.

Masa altından ihanet

Pensilvanya ve Kandil’in tam ortasında sıkışıp bu çizgiye kendilerini kaptırmışlardır. Yapılması gereken Erdoğan’ın çelik gibi arkasında durmak ve bize bu toprakları emanet eden kutlu ecdadın çizdiği milli ve manevi duruşa sahip çıkmak her bir vatan evladının, siyasi partinin ve STK’nın asli vazifedir. Ermeni yalanlarına dayanak teşkil ettirilen 24 Nisan tarihine denk getirilen Zillet’in yuvarlak masa toplantısının altında PKK’nın siyasi kolu HDP de vardı. HDP ile hareket eden bu ittifak milletin yüzkarasıdır. Bu, bu ülkeyi bölme ittifakıdır. Milletimize buna fırsat vermeme çağrısı yapıyoruz. Ülkenin anayasal düzenine göz diken ve dahi bu milli varlığına kast eden kim varsa, ‘Ermeni soykırımı vardır’ gibi bir dayatma içerisinde olan kim varsa bunların milletvekilliği düşürülmeli ve vatandaşlıkları ellerinden alınmalıdır.”

Asıl soykırımcı ABD

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş da, şunları ifade etti: “Ne insanımızın ne de tarihimizin yakasından düşmeyen bu ihanet odaklarına verilecek en güzel cevap, şanlı tarihimizdeki asli hüviyetimize bürünmemiz olacaktır. Biden, Garo ve destekçilerinin buradaki maksadı geçmişteki bir hakikati dillendirmek, açığa çıkarmak değil. Asırlık yalanları tekrar tekrar dillendirip Türkiye’nin komşularıyla kanlı bıçaklı hasım olarak kalması arzusundalar. Tek derdi fitne olan ve bölücü partide yuvalanan bu zihniyeti de, okyanus ötesinde bunların ipini tutan haydutları da lanetliyoruz. Asıl soykırımcı ABD’nin ta kendisidir. Hollywood filmleriyle ahmaklara kendilerini kurtarıcı olarak gösterseler de Irak’ta bir milyon masumu nasıl katlettiklerini, Afganistan’ın altını üstüne getirdiklerini, Vietnam’da 1,5 milyon insanı tavuk boğazlar gibi boğazladıklarını, Kızılderililerin kökünü kazıdıklarını bizler biliyoruz. Kamboçya’da, Kolombiya’da, Şili’de, Dominik’te, El Salvador’da, Endonezya’da, Guatemala’da, Haiti’deki kanlı olaylarını tarih elbet yazacaktır.”

Tarihe biz yazacağız

“ABD zannetmesin ki bunlar unutuldu” diyen Akbaş, şöyle devam etti: “Bizler geçmişimizdeki azameti yeniden kuşanıp, mazlumlara hamilik edip, dünyaya adalet nizamını yeniden taşıyacağımız yakın gelecekte hem tarih yapacak hem de tarihi yazacağız. ABD’nin de, Avrupa’nın da, yerli işbirlikçilerinin de ipliğini pazara çıkaracağız. İHSD olarak aziz insanımıza atılan iftiraları, iftiracılara aynen iade ediyoruz.”