Bıden'ın bakan adayından küstah Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Blinken,"Türkiye bir müttefik ama bir müttefikin davranması gerektiği gibi davranmıyor" diyerek küstah sözler sarfetti.

Blinken, "ABD, mevcut yaptırımların Türkiye üzerindeki etkisini görmeli ve ardından daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir" ifadelerini kullandı.

Geçen ay ABD, Rusya'dan S-400 sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye CAATSA yasası kapsamında yaptırım kararı almıştı.

ABD'nin açıkladığı yaptırımlar, kurum olarak Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SSB Başkanı İsmail Demir ve üç üst düzey SSB yetkilisini hedef almıştı. SSB'ye ABD ile tüm ihracat izinleri, yetkilendirmeleri, kredileri yasaklanmış, listeye alınan SSB yetkililerinin de ABD'deki mal varlıkları dondurularak vize kısıtlamaları getirilmişti.