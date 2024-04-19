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Dünya Biden'ın amcasını yamyamlar yedi!
Dünya

Biden'ın amcasını yamyamlar yedi!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 10:54:00 -
Biden'ın amcasını yamyamlar yedi!

Biden, Yeni Gine'de 'bir sürü yamyam olması' nedeniyle ordunun İkinci Dünya Savaşı sırasında amcasının kalıntılarına ulaşamadığını anlattı.

Biden, Yeni Gine'de 'bir sürü yamyam olması' nedeniyle ordunun İkinci Dünya Savaşı sırasında amcasının kalıntılarına ulaşamadığını anlattı.

ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü iki kez, Finnegan'ın uçağının İkinci Dünya Savaşı sırasında Yeni Gine yakınlarında düşmesinin ardından ABD Ordusunun, amcası Ambrose Finnegan'ın kalıntılarını bulamadığını "bölgede çok fazla yamyam vardı" diyerek açıkladı.

Biden'ın amcasının ölümüne ve olası yamyamlığa ilişkin açıklaması, Savunma Ajansı (DPAA)tarafından yayınlanan ve Finnegan'ın kurye uçuşuyla Yeni Gine'ye giden A-20 Havoc uçağının "okyanusa iniş yapmaya zorlandığı" açıklamasından farklılık gösteriyor.

Biden konuşmasında şunları söyledi:

"Ve amcam, ona Ambrose diyorlardı, ona Bosie diyorlardı... ve o, Ordu Hava Kuvvetleri'ne katıldı, Hava Kuvvetleri gelmeden önce o tek motorlu uçakları savaş bölgeleri üzerinde keşif olarak uçurdu. Ve Yeni Gine'de vuruldu ve cesedi asla bulunamadı çünkü Yeni Gine'nin o bölgesinde -gerçekten- çok fazla yamyam vardı."

Başkan aynı zamanda hikayeyi günün erken saatlerinde Scranton, Pensilvanya'dan ayrılmadan önce de anlatmıştı.
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Ancak DPAA'nın Finnegan kaydında, üç kişinin "batan enkazdan çıkmayı başaramadığı ve kazada kaybolduğu" ve ertesi gün yapılan hava aramasında "kayıp uçaktan veya kayıp mürettebat üyelerinden hiçbir iz bulunmadığı" belirtiliyor.

Biden'ın, amcası Finnegan'ın kalıntılarına ulaşılamadığı yönündeki iddiaları doğru olmakla beraber, resmi kayıtlarla çelişkiler içeriyor.

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