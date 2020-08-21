Biden’in adamları değil ‘milletin adamı’ kazanacak

Büyük şeytan ABD’nin başkanlık makamına talip Demokrat Partili Joe Biden’ın Erdoğan’ı hedef alan sözleri Batı’nın ülkemizin aktif siyaset anlayışından rahatsız olduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye’yi eski pasif çizgisine çekmek için ‘muhalefetteki isimleri destekleyeceklerini açıklayan’ Batılı liderler, kendi eksenimiz üzerinde hareket etmemizi kabullenemiyor. Suriye, Doğu Akdeniz, Ege ve Libya’da emperyalistleri egale eden Türkiye’den rahatsız olan Batı’nın yeni lider arayışına sert çıkan uzmanlar, kazananın milletin adamı Erdoğan olacağına işaret ediyor.

Milletin dediği önemli

Stratejist Murat Akan, “ABD, Türkiye’nin dış politikadaki aktif tutumundan rahatsız. Önceden ‘dur’ deniliyordu ve duruyorduk. Şimdi bu olmayınca alternatif arayışlara girdiler. Dövizle ve terörle Türkiye’yi yola getirmeye çalıştılar. Bu şekilde de başaramadılar. Bu da ister istemez rahatsızlık veriyor. Lakin millet iktidarının arkasında. Dış güçlerin desteklediği isimlerin kaybedeceğine inanıyorum” dedi. Dış güçlerin şer planlarının önündeki en büyük engelin Başkan Erdoğan olduğuna işaret eden Akan, şöyle devam etti: “Türkiye emperyalistlerin bütün planlarımı tarumar etti. Başka ülkelerin çizgisine göre değil kendi eksenine göre hareket etmeye başladı. ABD’nin her ülkede benzer operasyonları ve adamları vardır. Ya bir siyasi parti lideri ya da bir stk başkanı ile ilişki içindedir. Fakat bu kirli planı ülkemizde başaramayacaklar. Doğu Akdeniz’de, Ortadoğu’da, Kafkasya’da varız. Bundan sonrada olacağız.”

Yerli işbirlikçilere izin yok

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır da, “Türkiye’nin kendi politikalarını uygulaması, kendi çıkarlarını uygulaması ve bunu yaparken de mazlumların haklarını gözetmesi başta ABD olmak üzere emperyalist devletleri çilden çıkarıyor. Bu nedenle de kendi çizgilerine yakın, boyun eğecek isimlerle çalışmayı yeğliyorlar. Bundan sonra bu topraklarda yabancıların ne dediği değil, milletin ne dediği önem arz ediyor. Dolayısıyla Biden’ın adamları değil milletin gönlünde yer edinen Erdoğan kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Batı’nın kukla liderler istediğini kaydeden Çakır, şunları dile getirdi: “Bunu açık açık da söylüyorlar. Bundan sonra bu topraklarda yabancıların ne dediği değil, milletin ne dediği önem arz ediyor. Türkiye’nin dış politika alanında özellikle son yıllarda yaptıkları taktire şayan. Suriye’de, Libya’da, Doğu Akdeniz’de, Ege’de ve Kafkasya’da artık Türkiye söz sahibi ve aksi mümkün değil. Bu gerçeği değiştirmeye güçleri de asla yetmeyecek.”