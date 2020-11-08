Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden için tebrik mesajı yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim." mesajını yayınlayarak Biden'a göz kırptı.

Kılıçdaroğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan cevap geldi.

Turan, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "15 seçim kazanan, kendi ülkesinin başkanı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez bile tebrik etmeyene bak sen! Sinyal verirken Kılıçdaroğlu gibi ol!.." ifadelerini kullandı.

Joe Biden, "Geçmişte yaptığım gibi, muhalefetle doğrudan iletişimde olup, hâlâ var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz." demişti.