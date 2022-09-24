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Dünya Biden'dan Ukrayna'da referandum açıklaması
Dünya

Biden'dan Ukrayna'da referandum açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna topraklarını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini belirterak, Rusya'nın bölgede yapacağı referandumun sonuçlarını tanımayacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 09:16:00 -
Biden'dan Ukrayna'da referandum açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Ukrayna topraklarını, Ukrayna'nın parçası olması dışında tanımayacaktır. Rusya'nın referandumu sahtedir ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka aykırı şekilde Ukrayna topraklarını ilhak etmek için bir bahanedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya sert ekonomik yaptırımların sürdürülmesi konusunda ortak ülkeler ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Biden, "ABD, Rusya'nın yapmacık referandumun sonucunu reddetmek konusunda dünyadaki tüm ortaklarıyla aynı noktadadır." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna halkına Rusya'nın bölgedeki "işgaline" direnmeleri için güvenlik yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

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Yorumlar

M. Nuna

İşte savaşı başlatan ve devam etmedini idteyen bunak ABD başkanı. Bunun gibiler insanlığın başına beladır. Bu aşağılık herifin kuklası olan ve Putin'e posta koyan palyaço Zelenski de şimdi 'eyvah' dese de ülkesini perişan etmiştir. Bizdeki Amerikan hayranı ayran budalaları, ibret alırlar mı acaba?
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