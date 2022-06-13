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Dünya Biden'dan şok suçlama: Zelenskiy bunu duymak istemedi
Dünya

Biden'dan şok suçlama: Zelenskiy bunu duymak istemedi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaşın yaklaştığına dair Amerikan istihbaratını duymak istemediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 16:28:00 -
Biden'dan şok suçlama: Zelenskiy bunu duymak istemedi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın savaşa hazırlandığına ilişkin Amerikan istihbaratının ulaştığı bilgileri duymak istemediğini söyledi.

Biden, Los Angeles'ta Demokratların düzenlediği bir bağış etkinliğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş olduğunu belirten Biden, "Biliyorum birçok kişi benim abarttığımı düşünecek ancak. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sınırı geçeceğine dair birçok verimiz vardı. Bu konuda hiç şüphemiz yoktu ancak Zelenskiy bunu duymak istemedi." ifadesini kullandı.

 

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