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Dünya Biden’dan şok sözler! “Bölgede barış olmayacak”
Dünya

Biden’dan şok sözler! “Bölgede barış olmayacak”

ABD Başkanı Joe Biden, katil ve işgalci İsrail’in Filistin zulmüne karşı açıklamalarda bulundu. Biden, Bölge ülkelerinin İsrail'i Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını tanıyana kadar barış ortamının sağlanamayacağını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 11:24:00 -
Biden’dan şok sözler! “Bölgede barış olmayacak”

ABD Başkanı Joe Biden, işgalci İsrail'e verdikleri güvenlik taahhütlerinde bir değişiklik olmayacağını bir kez daha vurgulayarak, "Bölge ülkeleri İsrail'in bağımsız Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak." dedi.

AA'da yer alan habere göre; ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı ikili görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İki devletli çözüm

Son olaylarda ABD'nin İsrail'e verdiği destek ve 735 milyon dolarlık silah satışının bazı Demokrat çevrelerce eleştirilmesine yanıt veren Biden, "İsrail'in güvenliği için verdiğim taahhütlerde bir değişiklik yok. Bölgede iki devletli çözüme hala ihtiyacımız var, sorunlara tek çözüm bu olacaktır." diye konuştu.

Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde Batı Şeria'nın güvenliği için de kendilerine destek vereceğini belirttiğini kaydederek, "Aynı zamanda İsraillilere, Kudüs'teki toplumlararası çatışmaları durdurmaları gerektiğini de söyledim." ifadesini kullandı.

"Bunu yapana kadar barış olmayacak"

Gazze'nin yeniden inşası için diğer ülkelerle ekonomik bir paket oluşturulması konusunda çalışmalarda bulunacaklarını bildiren Biden, "Bölge ülkeleri İsrail'in bağımsız Yahudi bir devlet olarak var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak." dedi.

"Ateşkesin korunması için dua ediyorum"

Biden, bir gazetecinin "Son bir haftada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "İnsanlarla yaptığım özel görüşme ve müzakereler hakkında konuşmam. Ancak geçen defasında ateşkes 56 günde sağlanmıştı. Şimdi sağlanan ateşkesin korunması için dua ediyorum. Binyamin Netanyahu'dan söz aldım, o bana verdiği sözleri hep tutmuştur." ifadelerini kullandı.

"Lider olarak görülmeli"

Batı Şeria'daki Filistinlilerin hayatının kendisi için önemli olduğunu belirten Biden, "Abbas, Filistin halkının lideri olarak görülmeli, bizim terör örgütü olarak tanıdığımız Hamas değil." diye konuştu.

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Yorumlar

Ferit

abd de siyonistlerin kucağından kalmadıkça ALLAH ın izniyle israil ile birlikte yıkılıp tarumar olmaya mahkum olacaktır.
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Mustafa

Pzvnk madem öyle koskoca yüzölçümüyle abdesiniz eyaletlerden birini israil devleti yapın, kiliselerinizi basıp, evlerinize göz diksin, sizi tecavüz etsin.
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