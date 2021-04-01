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Dünya Biden’dan patriot kararı! ‘Kendi bölgenizi savunun’
Dünya

Biden’dan patriot kararı! ‘Kendi bölgenizi savunun’

Dünyada yeniden şekillenen şartlar nedeniyle ABD Basra Körfezi ve Ortadoğu’da bulunan güçlerini kademeli olarak çekmeye başladı. En son Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri donanımın ve kuvvetin geri çekileceği bunların Rusya ve Çin’e göre yeniden konumlandırılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 21:34:00 -
Biden’dan patriot kararı! ‘Kendi bölgenizi savunun’

Wall Street Journal, ABD Başkanı Joe Biden'ın Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri donanımın ve kuvvetin bölgeden kaldırılması yönünde ABD Savunma Bakanlığı'na talimat verdiğini yazdı. all Street Journal, Biden'ın Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri donanımın ve kuvvetin bölgeden kaldırılması yönünde ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) talimat verdiğini öne sürdü.

WSJ haberde üst düzey yetkililere atıfta bulunurken, Pentagon'un 1'i Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde olmak üzere 3 Patriot sistemini bölgeden kaldırdığını ifade etti. Haberde, Pentagon'un bir uçak gemisini, gözetleme sistemlerini ve birçok askeri kuvveti Ortadoğu'nun dışına taşıdığı belirtildi.

ABD basını, ABD Başkanı Joe Biden'ın Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemlerinin kaldırılması talimatı verdiğini öne sürdü. Wall Street Journal, Biden'ın Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri donanımın ve kuvvetin bölgeden kaldırılması yönünde ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) talimat verdiğini öne sürdü.

WSJ haberde üst düzey yetkililere atıfta bulunurken, Pentagon'un 1'i Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde olmak üzere 3 Patriot sistemini bölgeden kaldırdığını ifade etti. Haberde, Pentagon'un bir uçak gemisini, gözetleme sistemlerini ve birçok askeri kuvveti Ortadoğu'nun dışına taşıdığı belirtildi.

Kuvvetler Rusya ve Çin'e karşı konuşlandırılabilirler

Haberde, Pentagon'un Orta Doğu'dan çektiği donanımların ve kuvvetlerin bir kısmını başlıca küresel rakipleri olarak gördüğü iki ülke olan Rusya ve Çin'e karşı yeniden konuşlandırılabileceği belirtildi. Haberde ayrıca, ABD'li yetkililerin daha fazla donanımı ve kuvveti bölgeden çıkarmayı gözden geçirdiği ifade edildi.

Suudi Arabistan kendi topraklarını savunmalı

Askeri ekipmanların bölgeden çıkarılmasının bir diğer nedeni olarak ise, ABD'nin Suudi Arabistan'dan kendi topraklarını savunma yükünü daha fazla üstlenmesini istemesi olarak gösterildi. Pentagon'un Suudi Arabistan'daki stratejik noktalar ile petrol tesislerin korunmasına yardımcı olacak yolları araştırmak için bir ekip oluşturduğu ifade edilen haberde ayrıca, yardım seçenekleri arasında hava savunma sistemi satışı, genişletilmiş istihbarat paylaşımı ve ek askeri eğitim gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

 

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