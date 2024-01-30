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Dünya Biden'dan Orta Doğu’da geniş çaplı savaş yorumu
Dünya

Biden'dan Orta Doğu’da geniş çaplı savaş yorumu

Yeniakit Publisher
2024-01-30 19:38:00 -
Biden'dan Orta Doğu’da geniş çaplı savaş yorumu

Ürdün’deki ABD üssüne düzenlenen saldırıya karşılık verileceğinin belirlendiğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, geniş savaşlı bir savaş istenmediğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ürdün’deki ABD üssüne düzenlenen saldırıya nasıl yanıt verileceğine dair kararı verdiklerini belirterek, "Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün’ün Suriye sınırına yakın bir bölgesinde bulunan Tower 22 adlı ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısına nasıl karşılık verileceğine dair karar verdiklerini belirterek, daha fazla detay paylaşmadı.

İran’ın saldırıyı düzenleyenlere silah sağladığını ve bu nedenle İran’ı saldırılardan sorumlu tuttuğunu ifade eden Biden, Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir çatışmayı caydırmayı umduğunu belirterek, "Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Aradığım şey bu değil” dedi.

Kaynak: AA

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Yorumlar

resat

amerikan gavuru, Allah cc, gavur olduğunuz için size vaadettiklerinden dönmez ,lakin hem gavur hemde zalim olursanız o vakit sonunuz çabuklaşır ,gazzedekilere ortaksınız, bu zulmun mutlaka bir bedeli olacak ,bekleyip görücez ,ömrü olanlar görecek ,,
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