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Dünya Biden'dan o iddialara yalanlama! Eli ayağı titriyordu!
Dünya

Biden'dan o iddialara yalanlama! Eli ayağı titriyordu!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 09:42:00 - 2024-07-09 09:42:42
Biden'dan o iddialara yalanlama! Eli ayağı titriyordu!

Beyaz Saray, Biden'ın Parkinson tedavisi gördüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Beyaz Saray, ABD basınında Parkinson konusunda uzman bir doktorun 8 kez Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğine dair çıkan haberlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın Parkinson tedavisi görmediğini açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Parkinson tedavisi gördüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. ABD basınında hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış ve yakın zamanda Parkinson üzerine bir makale yayınlamış olan Nörolog Dr. Kevin Cannard'ın geçtiğimiz yazdan bu yıl ilkbahara kadar Beyaz Saray'ı sekiz kez ziyaret ettiğine dair çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray açıklama yaptı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında Cannard'ın ziyaretini doğrulamayı reddederek, herkesin mahremiyetine saygı göstermek istediğini söyledi. Jean-Pierre, Biden'ın yıllık fiziksel muayeneleriyle bağlantılı olarak üç kez bir nöroloğa göründüğünü ifade ederek, Biden'ın Parkinson tedavisi görmediğini açıkladı.
Biden'ın başkan adayı Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasındaki performansından bu yana açıklanmayan bir hastalıktan muzdarip olabileceğine dair endişeler arttı.

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