Biden'dan Kongre'ye Türkiye mektubu

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-16'ların satışına ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

Yetkili, açıklamasında, "Başkan Biden, bugün Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerinin başkan ve üyelerine, Türk Parlamentosu'nun İsveç'in NATO'ya giriş protokollerini onaylamasını memnuniyetle karşılayan ve (Türkiye'deki) bu süreç tamamlanır tamamlanmaz yönetiminin Türkiye'ye F-16'ların satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirim yapma niyetini ifade eden bir mektup gönderdi." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili ayrıca, "Başkan, Kongre'yi, F-16'ların satışını geciktirmeden süreci ilerletmesi konusunda teşvik etti." değerlendirmesini de yaptı.

Washington yönetiminin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili protokollerin onaylanmasının ardından, yakın zaman içinde Kongre'ye, Türkiye'ye F-16'ların satışına ilişkin resmi bildirimi yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

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