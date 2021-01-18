Biden’dan işareti aldı millete saldırıya geçti

Hakkı Bilir İstanbul

Son günlerde başını CHP ve HDP’nin çektiği zillet ittifakı, rutin bir rektör atamasından asrın salgınına karşı aşıya kadar her konuda ‘istemezük’ü oynuyor... ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’in, ‘Türkiye’de Erdoğan’ı devirmek için muhalefeti destekleyeceğiz’ sözlerinin hemen akabinde, Millet İttifakının baş aktörü CHP’deki siyaset dili, gittikçe çirkinleşmeye başladı. Biden’in skandal açıklamasından sonra sokak hareketleriyle iktidar devşirebileceği umuduna kapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımı, toplumun her kesimini hedef alan alçakça ithamlarda bulunmaya siyasi bir gelenek haline getirdi.

Kutuplaşma söylemi had safhada

Sürekli olarak ‘kutuplaşmadan’ dert yanan CHP, grup toplantıları, STK buluşmaları ve iş yemekleri başta olmak üzere önlerine konulan her mikrofonda, milletini iradesine ve toplumun bütün katmanlarına ağıza alınmayacak galiz hakaretler savurdu. Asker, polis, öğretmen, çiftçi, esnaf, yargı mensubu, sanat dünyası, akademi camiası, sanayi çevreleri ve işçiler, CHP yönetiminin hakaretlerine maruz kaldı. CHP’nin milleti aşağılayan jakoben tavrını Akit’e yorumlayan uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu...

Anadolu’ya hakaret ediyorlar

Siyaset Bilimci Ercan Çifci, muhalefetin saldırgan halet-i ruhiyesini şöyle yorumladı: “Son günlerde ülkemiz siyasi arenasına bakıldığında birbirleri ile bir araya gelmesi imkânsız denilen odaklar, örgütlü bir yapı halinde aynı hedefe aynı dil ve kurgu ile yoğun bir saldırı düzenlemektedir. Hedef özelde Başkan Erdoğan ve iktidar iken genelde topyekûn Anadolu’dur. Açığa çıkacağını bile bile yalan söyleyen, iftira atan, mahkemelik olup tazminat davasına çarptırılacağını bile bile saçma sapan konuşan bu kişiler, içten ve dıştan çok ciddi bir desteğe sahiptirler. Bu desteklerin başında Biden gelmektedir. Her türlü oyuna rağmen bir türlü seçim kazanamayan CHP, siyasi rant üzerinden iktidar devşirmeye çalışıyor. Zihinler bu kaos içerisinde bocalarken, toplumun sinir uçlarına dokunarak darbe söylemleri korku ve endişe kaynağı olarak yeniden gündeme getiriliyor. Psikolojik bir savaş, yıpratma ve bıktırma taktiği uyguluyorlar. Bunlar ekonomide, sanayide ve ilmi yaşantıda yapılan çalışmaları engellemeyi, karalamayı yalan haberlerle kitleleri iktidara karşı kışkırtmayı kendilerine asli bir iş haline getirmişlerdir.”

Siyasi üslupları bozuk

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır da, şu değerlendirmede bulundu: “CHP özünde değişmemiştir. Sadece yanlarına aldıkları muhafazakar kimlikli ve milliyetçi kimlikli partiler nedeniyle gerçek yüzlerini gizleyebiliyorlar. Oysa kendilerinden olmayanları hakir gören tutumları devam ediyor. Bunu gizlemeye çalışsalar bile fire veriyorlar. CHP’nin millete yönelik hakaret içeren tavırları, siyasetin diliyle bağdaşmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan muhalifliklerini ülke karşıtlığına çevirecek kadar akılları kör olmuş bir şekilde davranıyorlar. CHP, biliyor ya da bilmiyor ama büyük planın parçası halinde hareket ediyorlar.”