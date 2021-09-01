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Dünya Biden'dan hezimet itirafı! "Taliban çok güçlü"
Dünya

Biden'dan hezimet itirafı! "Taliban çok güçlü"

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Ben göreve geldiğim zaman Taliban çok güçlü bir askeri pozisyona sahipti. Ya son yönetimin attığı adımı sürdürecektik ya da kalıp onlarca yıl daha uğraşıp onlarca kişiyi savaşa sokacaktık. Ben bu savaşı sürdürmek istemedim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 06:58:00 - 2021-09-01 07:06:37
Biden'dan hezimet itirafı! "Taliban çok güçlü"

ABD, Afganistan'daki tahliyeleri tamamlayarak en uzun savaşına son verirken, ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.

"Bizim Afganistan'a girme sebebimiz Bin Ladin'di" diyen Biden, "Yaklaşık 100 ABD'li Afganistan'da kaldı. Afganistan'dan ayrılmak istenenler ayrıldı. Afgan halkına askeri destek gerekirse verilecektir. Taliban'ın kamu sorumluluğu olmalı. Televizyon yayıncılığı güvenli şekilde yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Biden, "Ben göreve geldiğim zaman Taliban çok güçlü bir askeri pozisyona sahipti. Ya son yönetimin attığı adımı sürdürecektik ya da kalıp onlarca yıl daha uğraşıp onlarca kişiyi savaşa sokacaktık. Ben bu savaşı sürdürmek istemedim." diye konuştu.

"Ekiplerimiz 7/24 görev başındaydı, sürekli görüşme ve hareket halindeydiler." bilgisini veren ABD Başkanı, "İlk etapta 5 bin 500 ABD'liyi tahliye ettik. Sonrasında ayrılmak isteyenler olursa yardımcı olacağız, ayrılmanıza destek olacağız. Bütün Amerikalılara sesleniyorum. Bana katılın. Bize yardımcı olan herkes için dua edilim." çağrısında bulundu.

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