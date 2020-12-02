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Dünya Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'
Dünya

Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'

İran'da yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin Türkiye'nin de adını geçirerek İran nükleer silaha sahip olursa bunu Türkiye gibi ülkelerin de isteyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 22:30:00 -
Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'

3 Kasım'da yapılan seçimlerde ABD Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden, New York Times gazetesine telefonla bir mülakat verdi.

Thomas L. Friedman'a konuşan Biden, "Bakın, hassas füzelerden ve bölgeyi istikrarsızlaştıran başkaca tüm her türlü şey hakkında çok fazla konuşuluyor. Fakat bölgede biraz istikrarı sağlamak için en iyi yol, nükleer programla ilgilenmek" ifadelerini kullandı.

Seçilmiş ABD Başkanı Biden, sözlerine şöyle devam etti: "İran nükleer bomba elde ederse, bu, Suudiler, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde kendi nükleer silahlarını elde etmek için muazzam bir baskı yapacak. Dünyanın o bölümünde ihtiyacımız olan en son kahrolası şey nükleer kapasitenin artırılması."

Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla danışma halinde, füze programına eğilmenin yanı sıra İran'ın nükleer kısıtlamalarını sıkılaştırmak ve uzatmak için müzakerelerle ve sonraki anlaşmalarla ilgileneceğiz" dedi.

Ruhani'ye rağmen onaylandı

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK), nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinin karşı çıkmasına rağmen bugün onaylamıştı.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastın ardından Meclis'e getirilip onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

Nükleer anlaşma, İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izin veriyordu.

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