  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden'dan flaş karar! Gelecek ay...
Dünya

Biden'dan flaş karar! Gelecek ay...

ABD Başkanı Joe Biden’ın, önümüzdeki ay Beyaz Saray’da nefret kaynaklı şiddete karşı mücadeleyi amaçlayan bir zirve düzenleyeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 19:31:00 -
Biden'dan flaş karar! Gelecek ay...

ABD Başkanı Joe Biden’ın, gelecek ay Beyaz Saray’da nefret kaynaklı şiddete karşı mücadeleyi amaçlayan bir zirve düzenleyeceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden’ın başkanlık kampanyası sırasında dile getirdiği “ulusun ruhunu iyileştirme” taahhüdü çerçevesinde 15 Eylül’de düzenlenecek “Birlikte Dayanışma Zirvesi”ne ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Zirvede, şiddetin kamu güvenliği ve demokrasi üzerindeki “aşındırıcı etkileri”ne dikkat çekileceği kaydedilen açıklamada, “Birlikte Dayanışma Zirvesi, her ırktan, dinden, bölgeden, siyasi ilişkiden ve her kesimden Amerikalıya bu konuyu birlikte ele almaları için önemli bir fırsat sunacak.” denildi.

Biden’ın açılış konuşmasını yapacağı zirveye, sivil haklar grupları, dini liderler, şirket yöneticileri, kolluk kuvvetleri, silahlı şiddeti önleme savunucuları, şiddet içeren nefret gruplarının eski üyeleri ile aşırılık yanlısı şiddet mağdurları temsilcilerinin katılacağı belirtildi.

Açıklamada, zirve ile Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin yanı sıra federal, eyalet ve yerel düzeylerdeki siyasi liderleri nefret saikli şiddete karşı birleşmek için bir araya getirilmesinin de amaçlandığı vurgulandı.

Konuşmacı ve katılımcıların isimlerinin zirveye yakın bir tarihte açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

67

ALÇAK ŞEREFSİZ NAMUSSUZLAR

Secret

Dünyanın nefreti terörist ABD üzerinde iken mi? Algıya bak
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23