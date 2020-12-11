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Dünya Biden'dan FDA'ya koronavirüs aşısı övgüsü
Dünya

Biden'dan FDA'ya koronavirüs aşısı övgüsü

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulunun Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına onay vermesini memnuniyetle kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 05:09:00 -
Biden'dan FDA'ya koronavirüs aşısı övgüsü

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, kurulun Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay vermesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu aşının politik etkiden bağımsız olarak güvenliğini ve etkinliğini değerlendiren bilim insanlarına ve halk sağlığı uzmanlarına minnettarız.” ifadelerini kullandı.

Kurulun onayını “Gereksiz karanlık bir zamanda parlak bir ışık” olarak niteleyen Biden, bilimin bütünlüğünün çalışmaları bu noktaya getirdiğini kaydetti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için, bağımsız uzmanlardan oluşan FDA danışma kurulunun dün gün boyu süren toplantısı sonrası yapılan oylamada 4'e karşı 17'yla FDA'ya acil kullanım yetkisi verilmişti.

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