Biden'dan Erdoğan'a ilk mesaj! Görüşme yakında...

Gazeteci Mehmet Acet, "Biden yönetimi ile yapılan ilk resmi görüşme nasıl geçti?" adlı köşe yazısında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan görüşmesinin detaylarını yazdı. Görüşmenin içeriğinden haberdar olan bir kaynağından aldığı bilgileri aktaran Acet, Sullivan'ın, "Biden Erdoğan ile yakından çalışmak istiyor" dediğini aktardı.

Yazısında "Görüşme olumlu ve kapsamlıydı. Kalın ve Sullivan, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda görüş ayrılıklarının minimize edilmesi, ortak çıkarların ve müşterek bakış açısının güçlendirilmesi üzerinde mutabık kaldılar" bilgisini aktaran Acet, görüşmede Sullivan'ın, Başkan Biden'ın Türkiye'ye 4 defa geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıdığını ve onunla yakın çalışmak istediğini ifade etti.

Acet yazısında ayrıca, Sullivan ile Kalın'ın yakın temasta kalacağı ve Erdoğan ile Biden arasında önümüzdeki günlerde bir telefon görüşmesinin planlanacağı gelişmesini duyurdu.

İşte Mehmet Acet'in Haber 7’deki o yazısı:

20 Ocak’ta Beyaz Saray’daki görevine başlayan yeni ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye ve Erdoğan yönetimiyle nasıl bir ilişki içinde olacağı, Türk/Amerikan ilişkilerinin bu dönemde nasıl bir seyir izleyeceği hususunda haftalardır tartışmalar yapılıyor.

Biden’ın Kasım ayındaki seçim sonuçlarının belli olmasından bu yana birçok liderle görüşmesine rağmen Erdoğan’la iletişim kurmaması, pek çok spekülasyona da meydan vermişti.

Bu tartışmalarla ilgili yeni bir fikir edinmemizi de sağlayacak ilk önemli gelişme, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın ile yeni Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında yapılan uzun ve kapsamlı görüşme olarak karşımıza çıktı.

Bu ilk resmi görüşmenin bir saat kadar sürdüğü, iki ismin pek çok konu üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu bilgisi var elimizde.

Bu görüşmeyle ilgili Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada "Bay Sullivan, Biden yönetiminin yapıcı ABD-Türkiye bağları kurmak, iş birliği alanlarını genişletmek ve anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetmek isteğinin altını çizdi" ifadelerine yer verildi.

"Biden Erdoğan’la yakın çalışmak istiyor"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın tonuna bakıldığında, görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğine dair bir izlenim ediniyorsunuz.

Görüşmenin arka planına dair veriler de bu durumu teyit ediyor.

Görüşmenin içeriğinden haberdar olan bir kaynağımızdan aldığımız bilgilere göre;

-Görüşme olumlu ve kapsamlıydı. Kalın ve Sullivan, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda görüş ayrılıklarının minimize edilmesi, ortak çıkarların ve müşterek bakış açısının güçlendirilmesi üzerinde mutabık kaldılar.

-Görüşmede Sullivan, Başkan Biden’ın Türkiye’ye 4 defa geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tanıdığını ve yakın çalışmak istediğini ifade etti.

-İbrahim Kalın ve Sullivan yakın temasta olacak ve Erdoğan ile Biden arasında önümüzdeki günlerde bir telefon görüşmesi planlanacak.

Bu bilgiler muvacehesinde yeni dönem Türk/Amerikan ilişkilerinin geleceği için iyi bir başlangıç yapıldığı söylenebilir.

Bu ilk temas sırasında ortaya çıkan veriler, Biden yönetiminin Türkiye’ye karşı ihtiyatlı bir tutumla hareket edeceğine, mevcut gerilim konularını restleşme ortamına dönüştürmeden müzakere ve diyalog yoluyla ilerleyeceğine dair işaretler sunuyor.

Erdoğan ve Biden’ın hemen yanı başında görev yapmaları hasebiyle Kalın ile Sullivan arasındaki görüşmede ortaya çıkan böyle bir irade beyanının önem taşıdığının altını çizelim.

İki başkanın telefonla görüşmeleri için önümüzdeki günlerde bir randevu ayarlanacak olması da, önemli bir bilgi.

Diyalog kanallarının açılmasıyla ilişkiler daha öngörülebilir hale gelebilir

Bu olumlu başlangıç elbette ikili ilişkilerin geleceği bakımından önem taşıyor.

Ancak, diyalog kanallarının açık kalması, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların kolayca giderileceği anlamına gelmesin.

S-400 krizinden, YPG’ye verilen desteğe, FETÖ’nün korunup kollanmasına kadar bir dizi alanda görüş ayrılıkları olduğu malum.

Zaten Beyaz Saray’dan yapılan anlaşmada geçen "Anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetmek isteğinin" ifadesi, bir durum tespiti anlamına geliyor aynı zamanda.

O nedenle diyalog kanalların açılması önem taşıyor ancak bu durum, işlerin kısa sürede güllük gülistanlık hale geleceği anlamına da gelmiyor.

Diğer yandan bu pozitif başlangıç, ABD seçim sonuçlarından ve Biden’ın işbaşına geçmiş olmasından medet bekleyen içerideki çevreler için iyi bir haber anlamına da gelmiyor.

En azından şu anki görüntü, Biden’ın aday ve aday adayı olduğu dönemde söylediklerinden farklı olarak, daha itidalli ve taç giymiş bir başkan görüntüsüyle hareket edeceğine işaret