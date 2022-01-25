Biden'dan enflasyonu soran gazeteciye küfür
ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısı sırasında bir gazetecinin enflasyondaki yükselişiyle ilgili sorusuna küfürle cevap verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da Rekabet Konseyi'yle bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden'a, Fox News muhabiri Peter Doocy, enflasyondaki yükselişte mesuliyet kabul edip etmediğini sordu.
Gazeteciye küfretti
Biden ise Doocy'e küfürle yanıt vererek, "Bu büyük bir kazanç, daha çok enflasyon... Ne aptal bir o... çocuğu" dedi.
Biden'ın bu çıkışı, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert şekilde eleştirildi.
Küfür Beyaz Saray'ın metninde yer buldu
Öte yandan Biden'ın küfürlü cümlesi, Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayınlanan metinde de yer buldu.