Biden'dan enflasyonla mücadele imzası

ABD Başkanı Joe Biden, Kongrenin onayını alan "Enflasyonu Düşürme Yasası"nı Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreni ile onayladı.

"Bu yasa büyük adım"

Törende yaptığı konuşmada Biden, yasanın ABD tarihinin en önemli yasalarından biri olduğunu söyleyerek "Bu yasa, iklim konusunda şimdiye kadar atılmış en büyük adım." değerlendirmesinde bulundu.

Yasanın ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele için cesur ek adımlar atmasına izin vereceğini kaydeden Biden, sağlık hizmeti almak için mücadele eden Amerikalılara ise önemli faydalar sağlayacağını anlattı.

"Gelecek 10 yılda bütçe açığı 300 milyar doların üzerinde azalacak"

Biden, yasayla gelecek 10 yıl içinde bütçe açığının 300 milyar doların üzerinde azaltılacağını vurgulayarak enflasyonla mücadele için açıkların azaltılacağını dile getirdi.

AA'da yer alan habere göre, zenginlerin vergilerden üzerlerine düşen "adil payı" ödemelerinin sağlanacağını da belirten Biden, büyük şirketlerin artık minimum yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyeceğini aktardı.

"Amerikan halkı kazandı, özel çıkarlar kaybetti"

Biden, Kongredeki Cumhuriyetçileri özel çıkarlarından yana olmakla suçlayarak Demokratların Amerikan halkının yanında yer aldığını, Cumhuriyetçilerin ise bu yasaya karşı oy kullandığını ifade etti. Başkan Biden, "Amerikan halkı kazandı ve özel çıkarlar kaybetti." dedi.

Ara seçimler öncesi Biden yönetimi için "zafer" olarak yorumlanıyor

ABD tarihinin en büyük "iklim paketi" olarak da görülen yasa, 8 Kasım'daki ara seçimler öncesi Biden yönetiminin siyasi ve ekonomik "zaferi" olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu yasa, iklim değişikliğiyle mücadele, ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve vergi uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Yasayla, sera gazı emisyonunun azaltılması ve tüketicilerin yeşil enerjiye yönlendirilmesi, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerinin düşürülmesi ve şirketler ile zenginler için vergi uygulamalarının sıkılaştırılması amaçlanıyor.

Enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağı savunulan yasa kapsamında, yeni vergi düzenlemeleri ve reçeteli ilaç fiyatlandırma reformuyla gelecek 10 yılda 739 milyar dolarlık gelir sağlanması ve 433 milyar dolarlık harcama yapılması öngörülüyor. Yasanın bütçe açığını da 300 milyar doların üzerinde azaltacağı kaydediliyor.

İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlara 369 milyar dolarlık kaynak

Tasarıda, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlar için 369 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Bu yatırımlarla, enerji faturalarının yılda 500 ila 1000 dolar arasında düşürülmesi, karbon emisyonunun 2030'a kadar yüzde 40 oranında azaltılması ve hayata geçirilecek yeni projelerle istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca yasayla sağlık sigortası maliyetlerinin azaltılması için 64 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor ve 13 milyon ailenin yılda ortalama 800 dolar tasarruf sağlaması amaçlanıyor.