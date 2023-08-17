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Dünya Biden'dan enflasyon açıklaması
Dünya

Biden'dan enflasyon açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-08-17 11:21:00 -
Biden'dan enflasyon açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 1. yılını dolduran enflasyonu düşürme yasasını vurgulayarak "Enflasyon daha aşağı gidecek" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Enflasyonu Düşürme Yasasının (IRA) imzalanmasının birinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, yasanın amaçladığı şeyi, yani enflasyonu düşürmeyi gerçekleştirdiğini savundu.

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Biden, "Enflasyon Azaltma Yasası bir yıl önce kabul edildiğinde bugün enflasyon yüzde 8.3'tü, şimdi yüzde 3,2'ye düştü ve daha da düşecek" dedi.

Biden konuşmasında, IRA ile ABD'nin artık ham maddeler, malzemeler için diğer ülkelere bağımlı olmayacağının sözünü vererek, "Burada inşa ediyoruz ve oraya gönderiyoruz. Bu geçmişle ilgili değil. Gelecekle ilgili. İnşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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