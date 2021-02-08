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Dünya Biden'dan Çin'i kızdıracak açıklama: Onun bedeninde demokratik kemik yok
Dünya

Biden'dan Çin'i kızdıracak açıklama: Onun bedeninde demokratik kemik yok

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bedeninde demokratik kemik bile bulunmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 00:37:00 -
Biden'dan Çin'i kızdıracak açıklama: Onun bedeninde demokratik kemik yok

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Pekin yönetimi ile çatışmaya dayalı olmayan ilişkiler kurmayı amaçladıklarını ancak daha rekabetçi olacaklarını vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i her ikisinin de devlet başkanı yardımcılığı yaptıkları dönemden tanıdığını ifade eden Biden, Şi hakkında "Çok akıllı, çok sert fakat bedeninde tek bir küçük demokratik kemik dahi bulunmayan biri." yorumunda bulundu.

Şi ile yapacağı ilk görüşmede ona ilişkilerde çatışmaya ihtiyaç olmadığını söyleyeceğini dile getiren Biden, "Ancak aşırı rekabet olacak ve bunu onların bildiği gibi yapmayacağız çünkü O (Şi) da bunun işaretlerini veriyor." dedi.

Biden, Trump yönetiminden farklı olarak ilişkilerde "uluslararası kurallara odaklanan bir yol benimseyecekleri" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden, 4 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığında yaptığı dış politika içerikli konuşmasında Çin'i "ABD'nin en önemli küresel rakibi" şeklinde tanımlamıştı.

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