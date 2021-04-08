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Dünya Biden'dan çarpıcı itiraf: Gerisinde kalabiliriz!
Dünya

Biden'dan çarpıcı itiraf: Gerisinde kalabiliriz!

ABD Başkanı Joe Biden, ülke altyapısının geliştirilmemesi durumunda Çin gibi ülkelerin gerisinde kalacaklarını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 10:18:00 -
Biden'dan çarpıcı itiraf: Gerisinde kalabiliriz!

Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, geçen hafta açıkladığı 2 milyar dolarlık altyapı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakete itirazlara değinen Biden, "Bu pakette taviz vermemiz kaçınılmaz, elbette değişiklik olacaktır. İyi fikirlere ve iyi niyetli müzakerelere açığız ancak eylemsizliğe açık değiliz. Eylemsiz kalmak kesinlikle bir seçenek değil" dedi.

"Çin gibi ülkelerin gerisinde kalabiliriz"

Biden, kurumlar vergisinde yapmak istediği yüzde 28'lik artışın da müzakereye açık olup olmadığının sorulması üzerine, "Buna da son derece açığım" yanıtını verdi.

Altyapı paketinin orta sınıf vatandaşa iyi bir maaş imkanı sunacağını ve ABD'nin küresel sahada rekabetine katkı sağlayacağını belirten Biden, "Ülke içinde altyapı geliştirmelerine yönelik yatırım konusunda bir şey yapmazsak ülkemiz Çin gibi ülkelerin gerisinde kalabilir" açıklamasını yaptı.

 

 

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