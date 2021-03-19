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Dünya Biden'dan BMGK'ya adım atın çağrısı
Dünya

Biden'dan BMGK'ya adım atın çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin daimi temsilcileriyle çevirimiçi görüşen ABD Başkanı Joe Biden; Myanmar, Etiyopya, Libya, Suriye ve Yemen gibi bölgesel krizlerde BMGK'nin adım atması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 05:20:00 -
Biden'dan BMGK'ya adım atın çağrısı

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün BMGK üyesi ülkelerin daimi temsilcileriyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Biden'ın toplantıda, ABD'nin küresel liderliği, değerlere bağlılığı ve BM gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkileri tekrar güçlendirme vurgusu yaptığı ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs salgınının sona erdirilmesi, küresel sağlık güvenliğinin geliştirilmesi, ülkelerin eşit ve sürdürülebilir ekonomik iyileşme sürecine girmesi için küresel ortaklar ve çok taraflı kurumlarla çalışmanın önemine işaret eden Biden'ın, ABD'nin BM İklim ve Güvenlik Dostları Grubuna resmi olarak katılma isteğini de dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Biden, ABD'nin BMGK dönem başkanlığı sürecinde BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in liderliğine teşekkür etti. Biden ayrıca, Myanmar, Etiyopya, Libya, Suriye ve Yemen gibi bölgesel krizlerde BMGK'nin adım atması gerektiğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda Biden'a İklim Özel Temsilcisi John Kerry ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jon Finer'ın eşlik ettiği, bu isimlerin de grubu, iklim değişikliği ve bölgesel güvenlik konularında bilgilendirdiği kaydedildi.

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