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Dünya Biden'dan benzeri görülmemiş güvenlik önlemi kararı! Seçim kampanyası için 20 kum dolu kamyon...
Dünya

Biden'dan benzeri görülmemiş güvenlik önlemi kararı! Seçim kampanyası için 20 kum dolu kamyon...

Yeniakit Publisher
2024-03-29 23:06:00 - 2024-03-29 23:08:41
Biden'dan benzeri görülmemiş güvenlik önlemi kararı! Seçim kampanyası için 20 kum dolu kamyon...

ABD Başkanı Biden, New York'ta düzenlenecek olan seçim kampanyası için benzeri görülmemiş bir güvenlik tedbirine başvurdu. Biden'ın etkinliği öncesi 20 kum dolu kamyon etkinliğin yapılacağı alanda hazır bekletildi.

New York'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski Demokrat başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'la birlikte katılacağı seçim kampanyası için ender görülen güvenlik tedbirlerine başvuruldu.

ABD Başkanı Biden'ın, Manhattan'ın merkezindeki ünlü gösteri merkezi Radio Citty Music Hall binasında katılacağı bağış etkinliği için etraftaki sokaklar trafiğe kapatılırken, New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından 20 kum dolu kamyon da etkinliğin yapılacağı binanın çevresine konuşlandırıldı.

KAMPANYA ETKİNLİĞİNE 5 BİN KİŞİ KATILACAK

ABD Başkanı Biden'ın, Obama ve Clinton'la birlikte katılacağı etkinlikte ayrıca, First Lady Jill Biden, Queen Latifah, Aktör Mindy Kaling, Ben Platt, Lea Michele ve Cynthia Erivo gibi bir çok ünlü ismin de yer alacağı belirtildi.

Demokrat Parti'den bir yetkilinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı kampanya etkinliğinde, 2024 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den ikinci defa aday olan Biden için 25 milyon dolar bağış toplanmasının hedeflendiği bildirildi.

En ucuz biletin 250 dolara satıldığı kampanya gecesine katılmak için zengin bağışçılar, Biden, Clinton ve Obama ile aynı fotoğraf karesinde yer almak için 100 bin, Biden'la özel bir resepsiyona katılmak için 250 bin ve görüşme hakkına sahip olmak için 500 bin dolar ödeyecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için, şubat ayı itibarıyla Biden 155 milyon dolar nakit yardım toplarken, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump henüz 37 milyon dolara ulaşmış durumda.

BIDEN VE OBAMA NEW YORK'A BİRLİKTE GİTTİ

2024 ABD başkanlık yarışı çerçevesinde, New York'ta ön seçim için oylamaların yapıldığı dönemde New York'ta büyük bir bağış kampanyası düzenleyen ABD Başkanı Biden'ın özel uçağı Air Force One, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi ve Biden'ın merdivenlerden eski Demokrat Başkan Barack Obama ile birlikte indiği görüldü.

Bir diğer eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ise Biden'la saatler sonra Radio City Music Hall'deki etkinlikte buluşarak destek vereceği belirtildi.

Biden'ın New York'ta ön seçimler devam ederken yapacağı ziyareti öğrenen bazı sivil toplum örgütleri ise Başkan'ın İsrail politikasını eleştirmek için etkinlik alanında protesto düzenleyeceklerini günler öncesinden ilan etmişti.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki sivilleri bombalamasını ve ABD'nin bölgede yapılacak ateşkese destek vermemesine tepki gösteren çoğu Demokrat Partili sivil aktivist, New Yorkluları ön seçimlerde boş oy kullanmaya çağırıyor.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Trump'ın da bu akşam New York'un Queens kentinde hayatını kaybeden bir polis memurunun cenaze törenine katılması bekleniyor.

Aynı gece 4 ABD başkanını ağırlayacak olan New York trafiğinde, ilerleyen saatlerde ciddi yoğunluk yaşanacağı tahmin ediliyor.

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