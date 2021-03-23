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Dünya Biden'dan AB zirvesi kararı
Dünya

Biden'dan AB zirvesi kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 25 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne çevrim içi olarak katılacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 21:03:00 -
Biden'dan AB zirvesi kararı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "25 Mart Perşembe günü, ABD Başkanı Joe Biden, AB Konseyi ile zirvesi esnasında sanal ortamda buluşacak." ifadesine yer verildi.

Biden'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine, AB liderlerinin buluştuğu bir oturuma katılacağına işaret edilen açıklamada, "Biden, AB liderlerine ABD-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması, pandemi ve iklim değişikliği ile mücadelede birlikte çalışılması, dünyanın en büyük ticaret ve yatırım ortaklığının derinleştirilmesi mesajı verecek." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Biden'ın Rusya ve Çin de dahil, ortak dış politika çıkarları konusunda da görüşlerini paylaşacağı aktarıldı.

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