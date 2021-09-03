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Dünya Biden'dan 11 Eylül imzası! Gizli belgeler açılacak
Dünya

Biden'dan 11 Eylül imzası! Gizli belgeler açılacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) soruşturmalarının halka açılmasına izin veren kararnameyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 22:45:00 -
Biden'dan 11 Eylül imzası! Gizli belgeler açılacak

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, imzaladığı kararname ile Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili federal kurumlara 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin açıklanması için çalışma başlatma talimatı verdi.

Seçim sürecinde halka bu yönde şeffaflık sözü verdiğini hatırlatan Biden, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının 20. yıl dönümünde bu sözünü yerine getirdiğini belirtti.

Biden, FBI'ın 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yapmış olduğu soruşturmaları kapsayan ve bugüne dek gizli olan belgelerin 6 ay içinde kamuoyuna açılması yönünde talimat verdiğini kaydetti.

Amerikan kamuoyunda Biden'ın 11 Eylül kurbanlarına yönelik herhangi bir adım atmadığı gerekçesiyle son dönemde eleştiriler yükseliyordu.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

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