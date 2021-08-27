Biden'a istifa çağrısı: Eline kan bulaştı

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün yaşanan patlamaların ardından tepkilerin hedefi oldu.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede gerçekleşen, DAEŞ'in üstlendiği terör saldırılarında ABD askerleri de öldü.

Cumhuriyetçi çevrelerse Biden'ı eleştiri yağmuruna tuttu, bazı isimler ABD Başkanı'nı istifaya çağırdı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, halefinin adını vermeden yaptığı açıklamada, "Bu trajedinin yaşanmasına asla izin verilmemeliydi. Bu, acımızı daha da artırıyor ve anlaşılmasını daha da zorlaştırıyor." dedi.

"Teröristlerin serbestçe hareket etmesine izin verildiğinde korkunç şeyler olur" diyen ABD Senatosu Azınlık Lideri Mitch McConnell, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vahşi saldırı, sırf siyasetçilerimiz teröristlerle savaşmaktan bıktı diye onların ABD'yle savaşmaktan vazgeçmeyeceğini hatırlatıyor."

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley de "Biden, Afganistan'a yaklaşımı sebebiyle istifa mı etmeli yoksa görevden mi alınmalı? Ama bunlar bizi 10 kat daha kötü olan Kamala Harris'le baş başa bırakır. Tanrım bize yardım et" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Georgia temsilcisi Tony Gonzales ise saldırıların "sadece bir başlangıç" olmasından korktuğunu söyleyip "Şu anda Biden yönetiminin açıklamalarına değil, acilen istifalara ihtiyacımız var" dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; New York temilcisi Elise Stefanik "Joe Biden'ın ellerine kan bulaştı… Biden başkomutan olmaya uygun değil" dedi.

Afganistan'da daha önce görev yapan Indiana temsilcisi Jim Banks de Biden'ı suçlayanlar arasındaydı:

"Bu trajedinin sorumluluğu tamamen Joe Biden'ın omuzlarında. ABD Başkanı'nın yetersizliği, Amerikan kanının dökülmesi anlamına geliyor. Yaşananlar önlenebilirdi. Bu affedilemez."

Teksas eyaletini temsil eden Louie Gohmert ise ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) teçhizatını Pençşir Vadisi'ndeki Taliban karşıtı silahlı direnişe bırakmasını talep etti.