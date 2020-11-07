Biden zafere çok yakın

Donald Trump’ın önde götürdüğü Pensilvanya ve Georgia eyaletlerinde sayılan oylarla öne geçen Biden, başkanlık yarışında ipi göğüslemeye çok yakın. 270 delegeye ulaşan ismin başkan olacağı seçimde 264 delegeyi garantileyen Biden’in başkanlık koltuğuna oturması için 6 delege gerekliydi. Ancak 6 delegeli Nevada’nın yanı sıra Pensilvanya (20 delege) ve Georgia’da (16) da öne geçen Biden, 300’a aşkın delege ile koltuğa oturmak için artık saatleri sayıyor.



Seçimi kaybetmesi halinde yüksek mahkemeye başvurarak sonuçlara itiraz edeceğini her fırsatta yineleyen Donald Trump, oy sayımında yolsuzluk yapıldığı iddialarını dün de yineleyerek usulsüzlük yapıldığını belirtirken birçok medya organı bu sözlere tepki gösterip canlı yayınlarını kesti. Oy sayımındaki son duruma göre Trump, Kuzey Carolina’daki 15 delegeyi alabilecek ancak bu da seçimi kazanmasına yetmeyecek.